L’Inter dégaine une première offre pour Benjamin Pavard

C’était dans l’air depuis quelque temps et ça se confirme. L’Inter veut bel et bien Benjamin Pavard (27 ans) pour se renforcer cette saison. Déjà intéressé par le Français cet hiver, le récent finaliste de la Ligue des Champions a cette fois passé la seconde en transmettant une première offre au Bayern Munich. D’après les informations de Sky Sport Italia, une proposition de 25 M€ a été envoyée à la direction bavaroise. Conscient que cela ne suffirait sans doute pas à convaincre le Bayern Munich, qui en réclame entre 35 et 40 M€, cela permet au moins d’ouvrir un canal de négociations et d’être pris au sérieux. C’est aussi une manière d’envoyer un message à la concurrence sur ce dossier, notamment Manchester United qui apprécie les qualités du défenseur, notamment sa polyvalence puisqu’il peut jouer dans l’axe et dans le couloir droit.

Le média italien précise d’ailleurs que les Allemands ont refusé cette première offre, considérant qu’elle est trop faible pour un joueur de cette valeur. Problème, le temps joue contre le Rekordmeister puisque Pavard n’a plus qu’un an de contrat et qu’il a refusé ces derniers mois toutes les propositions pour prolonger son engagement. S’il ne part pas cet été, il y a un risque de le voir s’en aller libre dans un an. Les Nerazzurri devraient revenir à l’assaut mais leurs moyens ne sont pas démesurés non plus. D’autres profils ont d’ailleurs été étudiés pour ce poste en défense histoire d’assurer le coup. Les noms de Japhet Tanganga (Tottenham), Giorgio Scalvini (Atalanta), Trevoh Chalobah (Chelsea) et Takehiro Tomiyasu (Arsenal) sont cités. Il n’y a plus que deux semaines de mercato pour aller chercher la bonne pioche.