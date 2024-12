Liga : le FC Barcelone se refait la cerise en écrasant Majorque

La victoire était impérative ce soir. Avec un seul petit point pris sur les neuf derniers possibles en Liga, le FC Barcelone se devait de gagner pour écarter ce parfum de crise qui commençait à s’installer au-dessus de la capitale catalane. En face, un rival coriace : Majorque. L’équipe des Baléares fait partie des bonnes surprises de la saison en Espagne et pointait à la sixième marche du classement au coup d’envoi de la partie. Pour ce match, Hans Flick faisait un choix fort devant : Robert Lewandowski était laissé au repos, sur le banc, et c’est Ferran Torres qui prenait sa place devant. Sinon, c’était plutôt classique, avec un trio Raphinha-Olmo-Lamine Yamal derrière lui, et un duo Casado-Pedri dans l’entrejeu.

Attaque Tirs 6 5 Non cadrés 11 1 Cadrés 9 20 1 Grosses occasions créées 5 3 Tirs bloqués 4 11 Hors-jeux 0 21 Touches 10

Très vite, le Barça affichait un visage résolument offensif. On sentait que les Blaugranas avaient envie de frapper fort assez rapidement. Et très vite, Ferran Torres allait rendre la confiance à son entraîneur. Profitant d’une énorme erreur de la défense de Majorque, avec un dégagement de Mojica repoussé par un coéquipier, l’ancien de Valence et de City n’avait qu’à pousser le ballon au fond pour ouvrir le score (0-1, 12e). Grâce à ce joli coup de main des Insulaires, le Barça était devant et était globalement bien dans son match, dominant la formation de Jagoba Arrasate sans trop de complications. Ferran Torres était même proche du doublé, mais cette fois, Leo Roman s’interposait bien (19e). Peu à peu, Majorque commençait tout de même à montrer les dents, redoublant d’intensité et empêchant les Barcelonais de développer leur jeu, tout en s’approchant des cages d’Iñaki Peña à plusieurs reprises.

Deuxième période prolifique

La rencontre se hachait considérablement, avec des fautes et des erreurs techniques de chaque côté, entrant après la demi-heure de jeu dans une dynamique où il n’y avait plus vraiment de dominateur ni de contrôle sur le ballon. Même si les Catalans étaient devant au score, on était bien loin de voir cette équipe si fluide et dangereuse qu’on voyait encore il y a quelques semaines. Pire, la bande de Pedri allait être cueillie à froid avant la pause. Sur une transition rapide, Maffeo se présentait dans la surface catalane et décalait parfaitement pour Muriqi qui n’avait qu’à propulser le cuir au fond des filets du plat du pied (1-1, 43e). Derrière, Lamine Yamal manquait tout de même une grosse occasion de remettre les Catalans devant. Score de parité inquiétant pour le Barça à la pause donc. Au retour des vestiaires, les Blaugranas repartaient à l’attaque, et Leo Roman sortait un bon arrêt sur un coup franc de Raphinha (52e).

Le Barça allait cependant bénéficier d’un autre coup de pouce de la défense de Majorque. Cette fois, Mojica fauchait Lamine Yamal dans la surface. Raphinha se chargeait de transformer le penalty, avec un missile inarrêtable pour Roman pourtant parti du bon côté (1-2, 56e). Mais derrière, les Catalans n’étaient pas à l’abri et les Majorquins savaient se montrer dangereux quand ils appuyaient sur l’accélérateur. Seulement, cette fois, ils n’allaient pas trembler et allaient dérouler. Lamine Yamal allait délivrer un amour de ballon de l’extérieur du pied pour Raphinha dans la surface, et le Brésilien, en renard, crucifiait Roman (1-3, 74e). Derrière, De Jong, fraîchement entré, signait le quatrième après un nouveau bon ballon distillé par Lamine Yamal au départ de l’action (1-4, 79e). Pau Victor s’invitait aussi à la fête en signant le cinquième, après un centre à ras de terre de De Jong (1-5, 84e). Clou du spectacle. Un succès qui permet de respirer, d’écarter cette menace de crise et de reprendre quatre points d’avance sur le Real Madrid, qui compte tout de même deux matchs de moins maintenant.

Retrouvez le classement de la Liga ici.