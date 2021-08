PSG : l'intégralité de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi

Merci d'avoir suivi cet évènement historique avec nous ! L'Argentin devrait continuer de s'exprimer dans la journée lors d'évènements privés organisés avec des sponsors et des médias, vous pourrez bien entendu tout suivre sur Foot Mercato.

11h43 : C'est terminé ! Lionel Messi prend maintenant des photos avec son nouveau maillot, alors qu'Omar Da Fonseca enflamme l'Auditorium du Parc !

11h40 : Messi encense Verratti

« Aucun doute, il a prouvé que c'est un grand joueur, un des meilleurs du monde à son poste. Au FC Barcelone on a voulu le recruter pendant de longues années, maintenant c'est l'inverse c'est moi qui vient ici pour jouer avec lui. C'est un phénomène, je l'ai connu en tant que personne aussi, c'est un très bon gars. Le vestiaire, il y a les meilleurs du monde, l'effectif est énorme, j'espère pouvoir aider et atteindre les objectifs du club et mes objectifs personnels ».

11h38 : Messi n'a pas peur du changement

« Quand j'ai parlé avec Leonardo, ce que je lui ait dit c'est que je pensais surtout à ma famille, qu'elle puisse s'adapter facilement à la ville et au pays. Je suis préparé, j'ai très envie. Le foot au final, c'est le même foot partout. J'ai des amis dans le vestiaire, ça va m'aider à m'adapter. Je veux connaître mes nouveaux coéquipiers, c'est nouveau pour nous mais je suis prêt sur le plan sportif et familial. C'est une superbe ville, on va aussi en profiter, nous sommes tranquilles et heureux ».

11h37 : Nasser confirme l'impact positif de Messi sur la Ligue 1

« Je pense qu'avec notre équipe et notre club, le championnat monte son niveau. Les droits TV aussi j'espère, les partenaires commerciaux. Tout a monté, tout le monde veut voir le PSG, et donc les autres clubs en profitent. Quand je joue à l'extérieur... Les présidents m'ont félicité pour l'arrivée de Leo, ce qu'on fait c'est pas que pour le club mais aussi pour la France et la Ligue 1. Je veux aussi remercier Vincent Labrune. On est là pour travailler, ça commence aujourd'hui, pour nous, pour les autres clubs, pour la ligue, pour la ville. Tout le monde va en profiter ».

11h36 : Messi sur Pochettino

« Je le connais depuis longtemps, le fait qu'il soit Argentin crée un rapprochement c'est sûr. On a parlé, tout s'est bien passé depuis le début, le staff est incroyable et ça a joué dans mon choix ».

11h35 : Nasser sur le FPF

« Le fair play financier, nous avons suivi tous les règlements depuis le premier jour. On a vu ça avec nos conseillers financiers et juridiques avant de faire quoi que ce soit et voir si on pouvait le signer. Comme vous pouvez le savoir, ce qu'il apportera au club ça sera très grand. Il n'y a pas que du négatif, mais beaucoup de positif, commercialement, sur les réseaux sociaux... Le club va grandir dans tous les sens grâce à Lionel Messi. Vous allez être choqués des chiffres. J'espère qu'il ne demandera pas un nouveau salaire (rires). On suivra toujours les règles du FPF ».

11h34 : Nasser dévoile les dessous

« Il y avait un gros désir des deux parties de rendre cette signature possible. Quand Lionel Messi a quitté Barcelone, les discussions ont débuté, et ça s'est fait ».

11h32 : Messi a faim

« Bien sûr, j'ai grandi footballistiquement, j'ai pris beaucoup d'expérience à Barcelone, des bonnes et mauvaises périodes, j'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. Là, j'ai autant faim que quand j'étais un gamin, je vais tout donner, faire tout ce qui est possible pour gagner ».

11h30 : Messi envoie un message aux fans du Barça

« Avant de partir, je l'ai dit aux supporters du Barça, je vais toujours être reconnaissant. C'était ma maison, j'ai vécu tant de choses. Ils savaient que j'allais signer dans un club compétitif car ils savent que j'aime gagner, que je suis un vainqueur et je veux atteindre des objectifs. Paris a ces objectifs de toujours gagner. Je ne sais pas si on va s'affronter avec le Barça, ce serait beau, avec du public j'espère, mais ça serait aussi bizarre de jouer chez moi avec un autre maillot. Mais c'est le foot, on verra ».

11h29 : Messi sur la Ligue 1

« Oui, je suivais ce championnat, j'ai des amis à Paris, je regardais leurs matchs et la Ligue 1. C'est un championnat qui a grandi ces dernières années, grâce à Paris notamment. Cela rend le championnat plus compétitif, et que les autres équipes se renforcent pour battre Paris. C'est une nouvelle expérience pour moi, avec de nouveaux adversaires, de nouveaux stades, mais je suis très heureux ».

11h28 : la présence de Neymar a joué dans son choix

« C'est sûr, j'ai des amis dans le vestiaire. Quand on regarde l'effectif, il est très bon, il y a beaucoup de possibilités pour atteindre nos objectifs. On cherche la même chose Paris et moi. Maintenant j'espère qu'ensemble on sera encore plus fort. Bien sûr, le vestiaire, Ney, Di Maria, Paredes, ça a été une des raisons, j'ai eu des contacts quelques fois, ça a joué dans mon choix ».

11h26 : Nasser sur la Ligue des Champions

« C'est notre objectif c'est sûr, mais on reste calme, il faut travailler, travailler et travailler ».

11h25 : Messi veut la Ligue des Champions !

« J'arrive dans une équipe déjà faite, si on met de côté les recrues de cet été. L'équipe a déjà été proche de gagner ces dernières années, moi je viens aider et apporter. J'ai plus envie que jamais, mon rêve c'est de remporter une nouvelle Ligue des Champions et je suis dans le lieu idéal pour y parvenir ».

11h24 : la recette de Messi pour gagner la LdC

« C'est le foot, on sait que c'est difficile, la Ligue des Champions le PSG a vu que c'est difficile. Avec une super équipe, il n'a pas pu gagner, même s'il a été proche. Il faut avoir un groupe fort et uni, le vestiaire est bon de ce qu'on voit d'en dehors, et il faut une part de chance aussi ».

11h23 : Nasser sur Mbappé

« Kylian est parisien, il a dit publiquement qu'il veut une équipe compétitive, je pense qu'on aura pas plus compétitif. Il n'y a pas d'excuse là ».

11h22 : Messi remercie les fans parisiens

« J'étais à Barcelone et les gens étaient déjà dehors comme si j'étais dans l'avion ! Je veux remercier les fans, on va pouvoir se voir, avoir du contact, pas qu'au stade mais aussi dans la ville. J'espère que ça va être une année extraordinaire pour nous ».

11h21 : Nasser répond sur les objectifs

« On veut toujours gagner. Avec Leo on est proche, mais on a rien gagné encore. On a besoin de travailler, de gagner chaque match, pour gagner des trophées il faut gagner avoir de la discipline, c'est le plus important ».

11h20 : Une semaine triste et heureuse en même temps

« Tout ce qui s'est passé cette dernière semaine, ça a été dur d'un côté mais aussi joyeux de l'autre, sans oublier ce que j'ai dû vivre, ça ne s'oublie pas. Mais j'ai hâte de vivre cette nouvelle aventure, nous sommes très heureux d'être ici. J'ai passé une semaine avec plusieurs sentiments, on a essayé d'assimiler ça comme on a pu ».

11h19 : Il ne sait pas quand il débutera

« Je ne sais pas quand je vais jouer, je viens d'un mois de vacances, je vais devoir faire une petite présaison seul, et quand je serai prêt, je commencerai à jouer. J'espère que ça sera le plus vite possible, mais je ne peux pas te donner de date. Tout cela dépendra de mes sensations, du staff, mais j'ai très envie ».

11h18 : Messi sur la possibilité de jouer avec Neymar et Messi

« Pouvoir jouer avec cette équipe qui a de très grands joueurs partout, c'est incroyable. J'ai très envie de commencer, c'est incroyable ».

11h15 Les premiers mot de Messi « Je suis très heureux, vous savez tous que mon départ de Barcelone a été dur car ce sont beaucoup d'années, difficile de changer après tant de temps. Je suis heureux d'être ici, j'ai très envie de commencer à m'entraîner, je veux que tout cela passe vite. Je suis heureux depuis le premier jour. Je veux commencer à m'entraîner, j'ai envie de découvrir mes coéquipiers et le staff, commencer cette nouvelle étape. Je veux remercier le président, Leonardo, pour la façon dont ils m'ont traité depuis le premier jour. Comment ils se sont mis à disposition. Tout a été très facile en si peu de temps, ce n'était pas facile de faire les choses aussi bien. Je veux les remercier, je suis très heureux d'être ici, j'ai faim. Je veux continuer de gagner, c'est pour ça, que je viens dans ce club, c'est un club très ambitieux. Avec cette équipe et ce staff, on peut tout gagner, c'est ce que je veux, c'est pour ça que je suis venu, j'espère qu'on va le faire. Mon arrivée à Paris, c'était de la folie. L'accueil a été fou. On va beaucoup s'amuser ici ensemble, et on va lutter pour les objectifs. Merci au PSG, à Leonardo, que tout commence vite ! » .

11h13 : Nasser Al-Khelaïfi souhaite la bienvenue à Messi « Je suis très heureux et fier de présenter Messi comme joueur du PSG. C'est un jour historique pour le club et le monde du football. C'est un moment fantastique pour nous. Tout le monde connaît Leo, c'est le seul joueur qui a gagné 6 Ballons d'Or. Il a fait de la magie, c'est un vainqueur. C'est très excitant pour les supporters et les fans à travers le monde. C'est énorme ce qu'on essaye de faire. Je me souviens du premier jouer au club, il y a dix ans, il y avait des gens qui doutaient de nous et de notre projet. Nous avons de grosses ambitions, avec un gros projet, et nous sommes fiers d'où nous en sommes. Il n'y a pas de secret, et cet accord avec le meilleur joueur du monde a été fait grâce à la volonté des deux parties. Je veux te remercier Leo, ta famille et ton entourage pour le travail fait, ainsi que mon équipe, mon directeur sportif Leonardo, je suis très fier de toi, beaucoup ignorent le travail fantastique que tu fais. Merci Jean-Claude aussi, tu fais du bon travail depuis longtemps, tout le monde derrière les caméras, la communication, notre partenaire commercial... On leur a dit qu'on ne les laissera pas tomber, on sait où on va. C'est un jour fantastique, mais on n'a rien gagné encore. C'est maintenant que ça va commencer, l'important c'est le terrain. Messi a gagné beaucoup de trophées et va nous en ramener d'autres, on a une équipe fantastique et un coach fantastique, pour moi c'est le meilleur, merci à tous. Je ne veux pas faire trop long, mais je veux officiellement souhaiter la bienvenue à Messi. Tes enfants vont être très heureux à Paris ».

11h08 : Nasser Al-Khelaïfi est également présent et va s'exprimer aux côtés de l'Argentin.

11h07 : la famille de Leo Messi et l'Argentin arrivent dans l'auditorium, la conférence va commencer !

11h00 : l'Argentin et Nasser ne devraient pas tarder à faire leur apparition, alors qu'aux alentours du Parc des Princes, les supporters continuent d'affluer !

10h50 : Lionel Messi s'exprimera dans 10 minutes, alors que l'auditorium du Parc est de plus en plus rempli de journalistes venus du monde entier !

10h40 : plus que 20 minutes avant la prise de parole du nouveau numéro 30 parisien dans l'auditorium du Parc des Princes.

10h37 : des chants à la gloire de l'Argentin résonnent aux alentours du Parc des Princes !

10h28 : et pendant ce temps là à la boutique du PSG sur les Champs, il y a une queue énorme pour acheter le maillot du natif de Rosario !

10h24 : énormément de supporters sont présents aux abords du Parc des Princes pour accueillir la star argentine !