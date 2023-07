L’OM dévoile ses nouveaux maillots domicile et extérieur

Deux d’un coup. On ne parle pas là d’une double opération sur le marché des transferts, puisque seul Geoffrey Kondogbia a pour l’instant rejoint les rangs olympiens, mais bien des nouveaux maillots de l’Olympique de Marseille. Lundi, PUMA a dévoilé des images d’une fresque grandeur nature sur laquelle des enfants du club de La Castellane pouvaient enchaîner les matches. Pour révéler les premières photos des maillots.

C’est ce mardi matin que le club olympien a officiellement présenté ses nouveaux maillots. « Pour cette nouvelle saison, PUMA et l’Olympique de Marseille ont choisi de mettre en valeur les éléments naturels qui façonnent la ville depuis des millénaires et qui en font sa singularité. C’est donc à travers le design des maillots que le club et son équipementier rendent à la fois un hommage à l’histoire originelle de la ville et à la beauté caractéristique de la cité phocéenne », peut-on lire dans le communiqué.

Le maillot domicile se pare de blanc, comme à son habitude. Mais, nouveauté qui fera sûrement réagir les fans marseillais, il laisse apparaître du gris, très léger. Le col et les manches sont bordés d’un bleu azur, avec un liseré blanc. Le short et les chaussettes sont de couleur blanche.

Le maillot extérieur, lui, offre un joli bleu, avec col et manches de couleur blanche. Le bleu est lézardé de quelques fines lignes blanches, inspirées « des cartes maritimes de la rade de Marseille ». Plutôt réussie, la tunique extérieure devrait ravir les fans. Ces deux nouveaux maillots sont siglés du nouveau sponsor principal, l’entreprise CMA CGM, groupe marseillais armateur de porte-conteneurs.

