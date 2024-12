Eintracht Francfort : la métamorphose de Hugo Ekitike

L’Allemagne est décidément une terre sur laquelle les Français aiment s’exiler. Par le passé, nombreux sont ceux qui ont franchi le Rhin pour gratter du temps de jeu ou se révéler : Coman, Nkunku, Kolo Muani, Millot, Upamecano, Diaby… Le dernier Tricolore en date ? Hugo Ekitike. Paria au Paris Saint-Germain après seulement une saison sous Christophe Galtier, l’ex-Rémois a ensuite été mis au placard par Luis Enrique et Luis Campos pendant six mois. S’il fut proche de rejoindre l’Eintracht en août 2023 (son nom était évoqué dans un échange avec Kolo Muani), il a finalement fait ses valises cinq mois plus tard pour l’ouest de l’Allemagne.

À Francfort, Ekitike a connu des premiers mois compliqués. Pas étonnant pour un joueur qui n’avait pas joué de matchs officiels durant 175 jours (12 août 2023 - 3 février 2024). La méforme physique de celui qui a été surnommé « Mister Zero » par la presse allemande n’a pas été un frein pour Dino Toppmöller, qui l’a aligné à 16 reprises en seconde partie de saison dernière. Mais l’entraîneur allemand en attendait plus auprès du joueur, dont l’option d’achat de 16,5 millions d’euros a été levée en avril.

Déjà son meilleur bilan en club sur une saison

Pour le concurrencer, Francfort avait donc recruté le jeune Igor Matanovic en provenance de Kalsruhe (D2 allemande). Toppmöller avait par ailleurs mis la pression à Ekitike en début de saison : « Ékitike doit être dans un état de forme tel qu’il puisse jouer comme Igor. Je l’ai déjà dit auparavant, Igor est un concurrent absolument sérieux pour n’importe quel attaquant… », avait-il indiqué en août dernier. Un discours qui a motivé l’ex-Rémois, qui s’est imposé comme un titulaire indiscutable de l’attaque du SGE.

Ekitike réalise actuellement sa meilleure saison en carrière. En Bundesliga, il comptabilise 7 buts et 5 passes décisives après 12 rencontres jouées. Ses bonnes performances avec le club allemand lui ont permis de retrouver l’équipe de France Espoirs en septembre dernier. Il s’est par ailleurs illustré avec un but sur penalty contre la Bosnie-Herzégovine. Un rassemblement durant lequel Gérald Baticle louait sa progression. « Je le trouve vraiment complet. Il a de la vitesse, donc il peut utiliser la profondeur, mais on a aussi vu ses qualités de fixation, de remise et de jeu combiné. C’est son jeu combiné qui a provoqué les penalties. Ça donne des possibilités très intéressantes pour nous, qui restent encore à développer », affirmait le sélectionneur des Espoirs.

Aligné aux côtés d’Omar Marmoush, le Français forme avec l’Égyptien l’un des meilleurs duos d’Europe (28 buts et 16 passes décisives). « Et encore, je pense que potentiellement, on est encore peut-être à 50% de ce qu’on pourrait faire si on travaillait encore mieux ensemble, a déclaré Ekitike dans une interview pour TNT Sports, avant de parler de son adaptation en Allemagne. Quand je suis arrivé, j’étais sur le banc. Physiquement, c’était difficile, je ne vais pas mentir. La compétition, ça n’a rien à voir avec les entraînements. J’ai tout de suite compris que, techniquement, j’étais au niveau pour jouer ici, mais que j’avais aussi le paramètre physique à améliorer. À partir du moment où j’ai trouvé de la stabilité, le coach m’a fait confiance et je dirais que les choses deviennent plus faciles. Je sais que je peux encore faire beaucoup plus. » Ce jeudi, c’est un Ekitike revigoré qui se présentera au Groupama Stadium contre l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa. Avec l’objectif de confirmer sa transformation.