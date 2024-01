Claudio Caçapa fait le point sur sa situation tendue à Molenbeek

Les derniers jours étaient tendus à Molenbeek. Entre la réunion houleuse avec les supporters et l’arrêt du match à domicile contre Eupen, le club belge vit des heures difficiles, avec en tête l’entraîneur Claudio Caçapa. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, dont certains supporters souhaitent voir son départ, a clarifié sa situation. Le Brésilien ne veut pas partir, comme il l’a avoué dans des propos relayés par DH Les Sports.

La suite après cette publicité

«John Textor est le boss, c’est à lui de décider mais moi, je suis toujours le coach du RWDM. J’aime ce club, j’aime sa mentalité et je vais continuer à travailler ici. Si la direction estime qu’elle doit prendre une autre décision, c’est à elle de le faire mais je pense que nous allons continuer. Je suis là, je suis content d’être là et je me battrai jusqu’au bout car nous avons tout ce qu’il faut pour rester en D1.»