La tension monte entre Molenbeek et ses supporters

C’est une scène qui est malheureusement devenue trop fréquente dans le monde du football. Alors que les joueurs de Molenbeek vivent une saison difficile en Jupiler Pro League (première division belge, ndlr) avec leur 13e place au classement, les supporters sont montés au créneau. Le club détenu par John Textor et le groupe Eagle Football est premier relégable, et à l’heure de l’entraînement des joueurs samedi, une confrontation a eu lieu avec les fans du club belge pendant un quart d’heure.

La suite après cette publicité

Avec notamment les anciens lyonnais Jeff Reine-Adélaïde et Claudio Caçapa en premier plan, les supporters ont mis en garde les joueurs : «S’il n’y a pas de victoire demain, le match ne se terminera pas». Pour rappel, Molenbeek reçoit le KAS Eupen ce dimanche en championnat. Un individu cagoulé a ensuite pris la parole et a menacé les joueurs. «S’il y en a qui sont un peu trop chauds, on peut prendre un rendez-vous sur un ring !». Au final, Claudio Caçapa a détendu l’atmosphère, en indiquant que «le message est passé et demain (ce dimanche, ndlr) on va vous montrer ».