EdF (F) : Hervé Renard confirme son départ après les JO

Une année et puis s’en va. Nommé le 30 mars 2023 à la tête de l’équipe de France féminine en remplaçant Corinne Diacre, Hervé Renard a annoncé hier soir son départ à l’issue de son contrat l’été prochain. Le sélectionneur français ne rempilera pas après les Jeux Olympiques, son dernier tournoi avec son équipe. «Pour être clair avec vous, j’ai annoncé à la Fédération que je ne continuerai pas. Cela ne gênera personne, surtout pas les filles, habituées à changer de coach dans leur club », a-t-il annoncé devant les journalistes en marge du tirage au sort des JO 2024.

Même si les filles de l’Équipe de France ne partent pas favorites à domicile, leur sélectionneur veut faire de la compétition un objectif, pour au moins gagner une médaille. Les Bleues sont tombées dans le groupe le plus abordable avec la Colombie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, évitant l’Allemagne, les États-Unis et l’Espagne (championne du monde en titre) présents dans les deux autres groupes.