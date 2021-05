Le PSG proche d'un accord avec Theo Hernandez

« Je ne sais pas, c'est une décision du club et de l’entraîneur. Mais le mieux pour nous deux (Hakimi), c’était de partir. Si un footballeur ne joue pas, il ne peut rien prouver. Maintenant, on le fait tous les deux. » Tels étaient les mots de Theo Hernandez accordé au journal AS en mars dernier. L’ancien joueur de la Real Sociedad est conscient qu’il n’aurait jamais autant progressé s’il n’avait pas quitté le Real Madrid il y a deux ans maintenant.

Arrivé à l’AC Milan en 2019, Theo Hernandez a véritablement lancé sa carrière depuis qu’il est en Italie. Devenu indéboulonnable dans son équipe, le défenseur gauche de 23 ans enchaîne les bonnes performances et frappe même à la porte de l’équipe de France, même s'il n'a pas été convoqué pour l'Euro 2020. En 71 matches avec le club lombard, ce dernier a inscrit 15 buts et délivré 13 passes décisives. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues notamment en France, où le Paris Saint-Germain est passé à l'action.

Paris a formulé une offre

Révélé par BILD, l'intérêt pour Theo Hernandez est réel. Le latéral gauche est la priorité du PSG pour renforcer le flanc gauche de la défense. Selon nos informations, un accord de principe est proche d'être trouvé entre le club parisien et le joueur français. L’accord portera sur un contrat longue durée. Quelques détails restent à finaliser entre les deux parties.

Selon une source proche de l'AC Milan, le Paris Saint-Germain discute parallèlement avec le club lombard et une première offre orale a été formulée. Les dirigeants italiens ont informé l’entourage du joueur que le club réclamait au moins 40 millions d’euros cet été pour le départ d'Hernandez. Une somme jugée normale par l'AC Milan pour un des plus grands espoirs du football mondial.