Dijon refuse deux offres pour Mounir Chouiar

Arrivé en provenance du RC Lens alors en Ligue 2, Mounir Chouiar a réalisé une excellente première saison en Ligue 1 sous les couleurs de Dijon (20 matches - 4 buts). Sa percussion et ses dribbles ont régalé le stade Gaston-Gérard. De quoi attiser la convoitise de nombreux clubs qui l'ont mis sur leurs tablettes en ce mercato estival. Suivi par Leeds, Wolverhampton et Arsenal, l'international espoir tricolore de 21 ans suscite aussi de l'intérêt en Italie.

Même plus que ça puisque Dijon a repoussé deux offres pour le milieu de terrain offensif aligné à 4 reprises en L1 cette saison. Selon nos informations, Parme, qui a proposé 8 M€, et l'Atalanta Bergame, qui est venue avec une offre de prêt avec option d'achat à 12 M€, se sont vus recaler par le DFCO. Mais Dijon espère plus, d'autant que Lens doit récupérer 20 % à la revente. Cela pourrait encore bouger d'ici lundi soir minuit.