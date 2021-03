Le PSG a raté une occasion en or...

La suite après cette publicité

Le Paris SG a essuyé sa septième défaite de la saison en Ligue 1, ce dimanche, à domicile, face au FC Nantes (1-2, 29e journée de Ligue 1). Un revers marqué par différentes affaires extrasportives certes, qui n'arrange pas le club de la capitale dans la course au titre. Alors que ses principaux concurrents ont concédé le nul ce week-end (l'OL a été tenu en échec par Reims tandis que Monaco et Lille se sont neutralisés), les hommes de Mauricio Pochettino ont laissé passer une occasion en or de prendre la tête du classement.

Interrogé en conférence de presse d'après-match, le technicien argentin en avait bien conscience. «On a raté l'opportunité d'être en tête. On a perdu des points, c'est toujours frustrant et décevant. La tâche est plus difficile maintenant, mais il reste encore beaucoup de matches», a-t-il lancé, préférant se concentrer sur le positif.

Mode finale activé

S'il a expliqué que les rencontres de Ligue des Champions laissaient des traces sur ses joueurs, notamment sur le plan physique, le coach parisien a rappelé que tout restait encore ouvert. Notamment parce que le PSG reçoit ce dimanche l'actuel leader du championnat, le LOSC (30e journée de L1). Un choc au sommet qui s'annonce comme une finale pour les champions de France en titre qui comptent désormais trois points de retard.

«C'est sûr, ce sera un match important. Prendre des points contre un concurrent direct te donne l'occasion de te rapprocher ou de t'éloigner un peu plus de ton objectif final, c'est une évidence», a-t-il conclu. Le message est passé. Les Dogues sont prévenus, le PSG sera en mode finale dans sept jours au Parc des Princes.