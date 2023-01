Le Real Madrid veut un buteur, en attendant Erling Haaland

La suite après cette publicité

En-dehors de la priorité Jude Bellingham, le Real Madrid prépare déjà la suite de son mercato estival. Le second objectif principal : signer un attaquant qui peut suppléer Karim Benzema et qui a déjà des garanties au haut niveau, selon AS. Le but étant de trouver un intérimaire le temps d’attirer Erling Haaland pour 2024. Mariano Diaz ne devrait pas continuer la saison prochaine.

Le profil recherché est un attaquant avec beaucoup de puissance. Le casting des potentiels avant-centres est ouvert, mais il n’y a aucun favori pour l’instant. Après être restée plutôt calme ces dernières années sur le mercato, la Maison Blanche risque d’être active cet été.

À lire

Le Real Madrid veut s’offrir le nouveau Erling Haaland !