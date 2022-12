Mercato : Erling Haaland pose un sacré casse-tête au Real Madrid

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde bat son plein. Mais cela n'empêche pas les clubs d'avancer sur le mercato. C'est le cas du Real Madrid qui est en passe de boucler le dossier Endrick. Courtisé par les meilleures écuries de la planète, le Brésilien a dit oui aux Merengues. Une opération à 60 millions d'euros selon Marca. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu débourseraient 35 millions d'euros fixes plus 25 en bonus. Un sacré pactole pour Palmeiras. De son côté, le crack brésilien arriverait à sa majorité, soit en 2024, et signerait jusqu'en 2030.

Les champions d'Europe et d'Espagne 2022 peuvent donc se frotter les mains. Mais la future arrivée d'Endrick risque de leur mettre des bâtons dans les roues pour un autre dossier de taille. Celui concernant Erling Haaland. Ce n'est pas un secret, le Norvégien plaît énormément aux dirigeants espagnols, qui l'avaient laissé filer à Manchester City pour se concentrer sur Kylian Mbappé, qui leur a finalement joué un mauvais tour. Les Merengues n'ont malgré tout pas oublié Haaland, qui a cartonné d'ailleurs avec les Skyblues lors de la première partie de saison (23 buts, 3 assists en 18 matches toutes compétitions confondues).

L'arrivée d'Endrick change tout

Depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, les médias ibériques assurent que Florentino Pérez va passer à l'offensive pour l'attaquant de City en 2024. Car cette année-là, le buteur pourra activer l'une des fameuses clauses qu'il aurait incluses dans son contrat. Elle est d'un montant de 200 M€. Il en aurait une seconde qui, elle, sera effective à l'été 2025, soit à la fin de sa troisième saison à City. Elle a été fixée à 175 M€. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid attend donc 2024 pour avancer sur ce dossier. Mais l'arrivée d'Endrick pourrait être un énorme frein.

AS révèle que lors de ses discussions avec les Madrilènes, l'agent du Brésilien a indiqué qu'il souhaitait que son poulain n'ait aucun obstacle dans son évolution pour s'inscrire dans le projet du club. Avec Haaland à Madrid, il serait difficile pour lui d'avoir rapidement une place de titulaire. D'ailleurs, le nom du Norvégien n'aurait jamais été cité lors des échanges entre les diverses parties. De plus, le média ibérique précise qu'avec l'argent dépensé pour Endrick, il sera compliqué de faire des folies pour Haaland. Defensa Central, de son côté, explique que l'idée serait de prolonger Karim Benzema jusqu'en 2025 afin de faire une transition en douceur pour installer le joyau de Palmeiras dans l'équipe. De quoi mettre un terme à la piste Haaland ? Non, selon AS qui indique que c'est toujours une option malgré les difficultés. Affaire à suivre...