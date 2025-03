Peter Lim a donné son prix à Nasser Al-Khelaïfi pour le rachat de Valence

Depuis son rachat par Peter Lim en 2014, Valence connaît des temps compliqués. Cette saison, plus que jamais, le club espagnol est au bord du précipice : l’équipe coachée par Carlos Corberán pointe à la 18e place de Liga, et va devoir lutter pour son maintien jusqu’à la fin de l’exercice. C’est dans ces conditions que l’actuel propriétaire du club cherche un nouvel acheteur. Et il se trouve que Lim a fait une offre à Nasser Al-Khelaïfi.

D’après les informations de la Cope, l’homme d’affaires singapourien a avoué à son homologue parisien que le prix de son écurie était fixé à 400 millions d’euros. Mais la réponse du Qatar a été négative. Reste à voir vers qui pourra se tourner Peter Lim, alors que Cristiano Ronaldo a été cité il y a quelques jours comme potentiel acquéreur.