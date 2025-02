Cristiano Ronaldo pourrait signer un retour tonitruant en Espagne

Les liens entre Cristiano Ronaldo et le football espagnol ne sont plus à prouver. Légende vivante du Real Madrid avec 450 buts en 438 matchs, l’international portugais, qui fait aujourd’hui le bonheur du club saoudien, pourrait faire son grand retour. Non pas en tant que joueur mais dans un rôle de président-propriétaire. En effet, selon les informations du journaliste espagnol Arielipillo, la star portugaise et Peter Lim, propriétaire de Valencia, ont déjà parlé de la possibilité que CR7 devienne l’actionnaire majoritaire du club de Mestalla. Certains détails, révélés par la presse saoudienne, ont déjà fuité.

La suite après cette publicité

En effet, Cristiano Ronaldo et Peter Lim sont partenaires dans plusieurs entreprises, Peter Lim étant le propriétaire des droits d’image du Portugais, en plus d’être ami très proche de l’ancien joueur de Manchester United. Peter Lim veut conclure la vente complète de ses actions à la fin de cette saison. C’est Cristiano Ronaldo lui-même qui est intéressé par l’acquisition du club. Son idée est de retourner vivre en Espagne lorsqu’il aura terminé sa carrière de joueur. Le Portugais pourra compter un soutien financier majeur puisque des fonds d’investissements saoudiens, liés à la famille royale saoudienne, couvriraient une partie de l’opération.