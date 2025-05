Liga : l’Espanyol pourrait jouer le derby contre le Barça à huis clos

Comme quoi, la bêtise dans les tribunes n’est pas une exclusivité française. À la 92e minute de la rencontre entre le Betis Séville et l’Espanyol Barcelone, le but décisif d’Antony pour les visiteurs a provoqué des heurts en tribune, et le jeu a été interrompu après que trois briquets ont été lancés en direction du gardien de but du Betis. Heureusement, l’incident n’a pas dégénéré et les minutes restantes du match se sont déroulées sans autre incident. Mais cela pourrait considérablement modifier l’avenir proche de l’Espanyol dans leur stade.

Depuis le 26 septembre dernier - lorsqu’à la fin du match Espanyol-Villarreal (1-2) l’arbitre Alejandro Quintero González avait été frappé par un spectateur - l’Espanyol Barcelone est sous le coup d’un huis clos total avec sursis. Sanction qui pourrait être mise en application après les incidents de ce dimanche, et qui priverait le club de ses supporters… pour le derby contre Barcelone. Un problème pour les deux équipes, puisque le FC Barcelone pourrait donc être sacré champion devant un stade vide.