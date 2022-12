Angleterre - France : la déception de Jordan Henderson après la défaite

La suite après cette publicité

Après la victoire de l'équipe de France face à l'Angleterre (2-1), Jordan Henderson était particulièrement dépité. Au micro d'ITV, le joueur de Liverpool est revenu sur la physionomie de la rencontre. «Il est difficile de résumer la situation, de trouver les mots justes. Je pense que nous avons tout donné dans ce match, nous sommes déçus d'être menés 1-0, mais nous avons fait preuve de caractère et de mentalité pour continuer et trouver l'égalisation. Nous avons tout donné et malheureusement ce n'était pas notre soir» a tout d'abord confié le milieu de terrain.

Le joueur de 32 ans est ensuite revenu sur le pénalty manqué par Harry Kane en toute fin de rencontre. «Nous savons combien de penalties Harry a marqué pour nous, combien de buts il a contribué à nous amener ici. Il sera plus fort à l'avenir. C'est un attaquant de classe mondiale et notre capitaine, il va rebondir» a reconnu Jordan Henderson avant de poursuivre sur le niveau de l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde : «nous nous sentions bien, les performances étaient vraiment bonnes, la concentration et la faim ont été vraiment bonnes. Mais il faut reconnaître que la France est une bonne équipe. Je pense toujours que nous pouvions gagner ce soir.»