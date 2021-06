Real Madrid : Carlo Ancelotti pense à un retour de James Rodriguez

Voilà une rumeur qui prend de plus en plus d'ampleur en Espagne. Et si Carlo Ancelotti pensait à faire revenir James Rodriguez (29 ans) au Real Madrid ? Après l’avoir recruté au Real en 2014, au Bayern Munich puis à Everton, le technicien italien souhaiterait de nouveau le récupérer.

Selon les informations de Gol Caracol, Carlo Ancelotti est conscient du déficit des milieux de terrain dans l'effectif du Real Madrid et il estime que James Rodriguez peut être une bonne solution pour faire souffler Luka Modric et Toni Kroos. Le Colombien, de son côté, ne serait pas fermé à un départ surtout si Everton choisit Rafael Benitez en tant que coach. Les deux hommes se sont croisés au Real Madrid et n’avaient pas apprécié travailler ensemble. James pourrait bien retrouver Ancelotti pour la quatrième fois de sa carrière surtout qu'il pourrait partir librement.