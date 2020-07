Juve : accord annoncé avec Arkadiusz Milik

La Juventus, toute fraîche championne d'Italie, va devoir préparer une refonte de son attaque pour la saison prochaine et compenser le départ annoncé de Gonzalo Higuain. Alexandre Lacazette ou Duvan Zapata ont fait partie des pistes évoquées. Mais ce serait l'attaquant polonais du Napoli Arkadiusz Milik, et ses 11 buts en 25 matchs de Serie A, qui aurait été choisi pour accompagner Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala.

Gianluca di Marzio annonce même que la Vieille Dame et l'international polonais aux 48 sélections ont trouvé un accord. Ce serait les négociations entre les deux clubs qui seraient en train de boucher même si les dirigeants napolitains auraient émis le souhait de récupérer l'ailier Federico Bernardeschi dans la transaction. Le Napoli aurait aussi montré de l'intérêt pour les défenseurs Luca Pellegrini et Cristian Romero.