Zinedine Zidane enfin prêt à écouter le PSG !

La suite après cette publicité

C'est un sujet qui revient régulièrement via la presse espagnole, et notamment Mundo Deportivo. Le journal pro-Barça a plusieurs fois évoqué la piste du Paris Saint-Germain pour Zinedine Zidane. Il était alors encore au poste au Real Madrid, où son contrat s'achevait jusqu'en 2022, mais l'ancien numéro 10 des Bleus a pris un autre chemin en quittant la Casa Blanca à l'issue de la dernière saison. Le voilà libre de tout contrat, prêt à bondir sur sa première option, l'équipe de France.

Oui mais voilà, elle est pour l'instant entre les mains expertes de Didier Deschamps, qui est assuré de la conduire jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Et après ? Aucune garantie sur la suite. Et cela, Zinedine Zidane le sait. Si tout le monde est certain de le voir prendre un jour les rênes de la sélection nationale, Zizou sait qu'il ne maîtrise pas le timing. Et c'est là que revient l'option PSG dans le paysage.

La porte était fermée, elle s'entrouvre...

Jusqu'à présent, le coach de 49 ans a toujours refusé d'écouter le club de la capitale. Il n'a jamais ouvert la porte, alors que les dirigeants qataris en rêvent. Pour QSI, avoir Zidane sur le banc du PSG serait un immense accomplissement et les premiers contacts ont été amorcés depuis longtemps avec l'agent historique de ZZ, Alain Migliaccio. Ce dernier est un allié pour les propriétaires du club parisien dans cette quête.

Selon nos informations, Zidane n'est aujourd'hui plus fermé à l'idée de prendre en main la destinée du Paris Saint-Germain. Alors, certes, il y a actuellement un coach en place, Mauricio Pochettino, qui ne semble pas vraiment menacé malgré une qualité de jeu bien loin de celle imaginée en jetant un œil au onze type. Mais si la place se libérait, ou si le PSG était convaincu de pouvoir attirer Zizou... Zidane, l'enfant de Marseille, sur le banc du PSG, voilà qui pourrait devenir une réelle possibilité.