JT Foot Mercato : le rêve de Zinedine Zidane pour son avenir

Ole Gunnar Solskjær maintenu, jusqu'à quand ?

Ole Gunnar Solskjær est-il encore l'homme de la situation à Manchester United ? C'est le gros sujet qui agite la presse anglaise ces derniers jours. Si la direction mancunienne semble vouloir accorder une dernière chance au tacticien norvégien, de nombreux noms ont déjà été évoqués pour lui succéder. Antonio Conte, libre depuis son départ de l'Inter ferait office de favori. Zinedine Zidane serait également dans les petits papiers des Red Devils, mais le coach français ne serait pas intéressé par le poste. Sans club depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid, ZZ profite pour l'heure d'un repos bien mérité et attend la bonne opportunité. Et ce dernier a une idée bien précise pour son avenir.

Le PSG ou la France pour ZZ

Selon le Mundo Deportivo, le tacticien de 49 ans a deux options préférentielles. La première n'est un secret pour personne, c'est l'Equipe de France. ZZ a toujours rêvé de prendre les rênes de la sélection nationale. Plus que jamais, cette option semble envisageable puisque Didier Deschamps lui-même a jeté le flou sur son avenir, lui dont le contrat expirera après la Coupe du Monde 2022. L'autre option plus étonnante concerne le PSG. D'après la presse espagnole, le projet parisien séduirait l'ancien entraîneur du Real Madrid. L'opportunité d'entraîner Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé et de retrouver son ancien capitaine Sergio Ramos lui plairait fortement. Evidemment, il faudrait pour cela que Mauricio Pochettino se fasse limoger...

Entre Mbappé et Dembélé, Gnabry a fait son choix

Entre son retour de blessure et sa prolongation, Ousmane Dembélé fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Le Français est au cœur d'un autre débat, en Allemagne. Au Bayern Munich plus précisément. Dans un extrait du documentaire d'Amazon Prime Video «FC Bayern-Behind the Legend», on y voit plusieurs joueurs bavarois, dont Serge Gnabry, Joshua Kimmich ou encore Kingsley Coman, en plein débat : Ousmane Dembélé est-il meilleur que Kylian Mbappé ? L'ailier allemand lui a tranché et c'est son homologue barcelonais qui obtient son vote. Et pour vous, qui est le meilleur entre Mbappé et Dembélé ?