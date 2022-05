Le promu Monza promet un mercato de folie !

Ils l'ont fait ! Hier soir, Monza a validé son ticket pour la Serie A après avoir remporté à l'extérieur le match retour des play-offs face à Pise (victoire 3-4 au retour, 2-1 à l'aller). Une belle victoire pour l'écurie italienne rachetée il y a quatre ans par Silvio Berlusconi. En effet, Fininvest, la holding de la famille Berlusconi, a injecté une partie des 740 millions d'euros récoltés grâce à la vente de l'AC Milan pour acquérir l'intégralité du capital de Monza 1912 le 28 septembre 2018. Et pour se lancer dans cet ambitieux projet, l'homme d'affaires italien était accompagné de son fidèle bras droit, Adriano Galliani.

Comment faire autrement ? Durant des années, le duo Berlusconi-Galliani a avancé main dans la main chez les Rossoneri. C'est encore ensemble qu'ils ont donc débuté ce nouveau projet à Monza, une ville chère au cœur de Galliani puisqu'il en est natif. «C'est une opération romantique, un acte d'amour. Disons que pendant 31 ans, j'ai été en prêt à l'AC Milan, puisque Monza est dans mon ADN», avait-il expliqué en 2019 avant d'annoncer la couleur : «notre Monza est vraiment né le 1er juillet 2019, le premier jour de notre première saison complète, avec, en tête, l'intention de débarquer en Serie A en 24 mois».

De la Serie C à la Serie A en deux ans

Un pari fou. Mais pas impossible connaissant les deux spécimens. Pour les aider à atteindre cet objectif, ils ont fait appel à quelques grands noms passés par Milan comme Kévin Prince-Boateng et Mario Balotelli, partis depuis. Ils avaient aussi tenté de faire venir Zlatan Ibrahimovic, Alexandre Pato ou encore Franck Ribéry. Mais ils avaient tous décliné l'invitation. Qu'importe, le club a travaillé dur pour gravir les échelons. En Serie C en 2018, au moment du rachat, Monza est monté une première fois en deuxième division 2020. L'écurie transalpine n'était pas loin de faire le coup une deuxième fois de suite en 2021.

Mais elle avait échoué lors des play-offs de Serie B. Un an plus tard et forte de son expérience, elle y est donc parvenue. Il n'aura pas fallu 24 mais 36 mois au duo Berlusconi-Galliani pour que Monza monte en Serie A. Une belle réussite et une première dans l'histoire du club fondé en 1912, soit il y a 110 ans. Cela est la récompense du travail de tout un club et de tout un groupe entraîné par Giovanni Stroppa, 54 ans. Ancien joueur de de Milan et de Monza, il est revenu à la maison en 2021, lui qui présentait l'avantage d'avoir déjà connu une montée en Serie A avec Crotone en 2020.

Une stratégie mercato qui va changer

Un choix gagnant. «Au-delà de mon passé chez les Rossoneri, je pense avoir été choisi pour mon passé d'entraîneur et je suis content que ça paye. C'est difficile d'être rationnel, on a commencé dans la difficulté, mais on y a toujours cru . Il y a aussi une part de caractère importante. On a mis la pression et c'était le petit secret. La relation avec les propriétaires s'est développée, ils ont été importants mais Antonelli (directeur sportif) a également fait un excellent travail». En effet, Monza a changé de stratégie en s'appuyant sur des éléments habitués à la Serie B plutôt que des grands noms.

Mais avec l'accession en première division, il faudra forcément recruter des joueurs habitués à l'élite. Ce qu'a confirmé Filippo Antonelli. «Ce sera un été magnifique sur le marché des transferts et Monza cherchera des joueurs de haut niveau comme le souhaite le propriétaire. Quelque chose se prépare mais je ne peux pas parler maintenant, avec ce propriétaire quelque chose de magique peut arriver». En fin de contrat au Torino, Andrea Belotti serait la priorité. «C'est un grand attaquant comme tant d'autres, je ne peux rien exclure», a avoué le directeur sportif de Monza.

Berlusconi veut gagner la Serie A et la Champions League

Stefano Sensi (Inter Milan, prêté à la Sampdoria), Junior Messias (Milan) ou encore Mattia Caldara (Milan) sont notamment suivis avec intérêt. Mais Monza rêve plus grand et mettra les moyens pour recruter des stars pour atteindre les objectifs fixés par Silvio Berlusconi. «Le Scudetto à Milan et la promotion de Monza, c'était une année qui a fait du bien au cœur (...) C'est une grande joie. Monza a été fondé en 1912 et n'était jamais allé en Serie A. Aujourd'hui nous y sommes et Monza a l'équipe qu'il mérite et qui rencontrera l'année prochaine les grands du championnat d'Italie. Et vous voulez savoir? On veut gagner le championnat et aller en Ligue des champions.» Tout le monde est prévenu, Berlusconi et Monza comptent frapper fort en Serie A et en Europe !