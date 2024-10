Belgique : les confidences touchantes de Romelu Lukaku

Il peut être diablement efficace comme terriblement frustrant, mais il laisse rarement indifférent. Romelu Lukaku fait partie de ces joueurs qui traversent des phases opposées régulièrement dans leur carrière. Et en ce moment, il a retrouvé le sourire en club, où sa nouvelle collaboration avec Antonio Conte du côté de Naples lui redonne confiance. Par contre, il a clairement du mal à relever la tête au niveau international, après deux échecs consécutifs à la Coupe du Monde 2022 puis au dernier Euro 2024.

Lukaku, dont la parole est rare en Belgique, s’est longuement confié à un podcast, Koolcast de Friends of Sports, pour revenir sur les conséquences de l’après-Coupe du Monde sur son état d’esprit. « Contre la Croatie, j’ai raté quatre grandes occasions. Après, toute ma frustration est ressortie. Pour la première fois en 29 ans, le football m’a vraiment touché. Je n’ai jamais pensé à une dépression, mais j’ai pleuré tous les jours, pendant des semaines et des semaines. Même en vacances. Thierry Henry me téléphonait trois fois par jour. Je n’ai plus regardé de foot à la télé. Ma maman et les enfants étaient à Milan, mais je n’avais pas l’énergie de les rejoindre. Je devais être seul », raconte-t-il ainsi.

Lukaku prêt à faire l’impasse avant la Coupe du Monde 2026

Cela n’a guère été plus brillant lors de l’Euro suivant, alors qu’un nouveau cycle avait été entamé avec Domenico Tedesco. L’actuel sélectionneur, particulièrement décrié, avait bien entamé son mandat et réussi à rameuter les cadres de l’équipe comme Lukaku, malgré une certaine réticence initiale. « Quand Tedesco est devenu coach et qu’il m’a rendu visite, je voulais lui dire que j’arrêtais. Mais il m’a dit qu’il avait besoin de moi. J’ai même encore hésité après ses deux premiers matchs, en Suède et en Allemagne, mais j’ai quand même dit oui. »

Pour autant, il se donne aujourd’hui le temps de la réflexion, après avoir raté les deux premiers rassemblements de septembre puis octobre. Tedesco assure compter encore sur lui et être capable de le convaincre de revenir, mais à écouter Lukaku, rien n’est fait. « J’espère que je pourrai retrouver ma passion pour les Diables. En ce moment, après l’Euro, c’est difficile. Le prochain objectif en équipe nationale est la Coupe du monde, qui n’a lieu que dans deux ans. C’est une longue période. Je ne reviendrai que si j’ai un bon sentiment. Dans ce cas, je vais reprendre un rôle de leader, mais il ne faut pas s’attendre à ce que je sois content quand on ne gagne pas. Au niveau footballistique, ce groupe est déjà très loin, mais il n’a pas encore une vraie mentalité de vainqueur », a-t-il lancé. Reste à savoir si ceux qui auront fait le boulot à sa place accepteraient une telle issue…