Liga : le Barça se saborde et bute sur le Betis

On a souvent été habitués à des Betis Séville - FC Barcelone spectaculaires et riches en buts ces dernières saisons, et celui de cet après-midi n’a pas dérogé à la règle (2-2), même s’il aura fallu attendre un bon moment avant d’assister au big bang promis. Si l’on pensait le Barça s’imposer, après avoir mené à deux reprises, les Catalans ont en effet été douchés dans les derniers instants de la rencontre. L’entame de match des deux équipes se voulait d’abord intense, rythmée, et animée pour ainsi dire. Il fallait par exemple moins de 120 secondes pour assister à la première situation chaude de la rencontre, quand Raphinha, revenu défendre sur corner, sauvait une tête de Llorente sur sa ligne (2e).

Dans la foulée, l’ex-Barcelonais, Abde, caviardait une action en or après s’être présenté seul face à Iñaki Peña (3e). Sauf qu’en face, le Barça était aussi victime de son inefficacité. Koundé butait sur Vieites (6e), comme Lamine Yamal (8e), qui manquait ensuite le cadre sur un centre délicieux de Raphinha (16e). Mais le Betis savait pertinemment que la menace pouvait arriver de chaque côté, et elle venait finalement d’un relais entre Lamine Yamal, Pedri, auteur d’une remise astucieuse pour Koundé, et de Lewandowski, buteur sur un centre parfait du Français (39e). Avec déjà 16 buts en 16 journées, difficile de ne pas imaginer le Polonais exploser son record de buts sur une saison de Liga (23 lors de sa première saison).

Le Barça puni pour son laxisme

Au retour des vestiaires, le Betis revenait requinqué, mais n’était pas vraiment payé à hauteur de sa production. Trouvé parfaitement par Lo Celso, Altimira voyait sa tête fuir le cadre pour une histoire de centimètres (51e), comme Abde sur un centre de Perraud (52e). Toujours alerte, Peña écœurait Avila en sortant une manchette sublime, l’un des arrêts de la saison (56e). Les Andalous devaient finalement s’en remettre à un penalty provoqué par Vitor Roque face à son autre club, après une faute de de Jong dans la surface. Lo Celso égalisait (68e), alors que Flick était expulsé pour un mot de trop.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 38 17 +31 12 2 3 50 19 11 Betis 21 16 -2 5 6 5 18 20

Cela n’empêchait pas l’Allemand d’être récompensé de son coaching avec Ferran Torres. De retour de blessure la semaine dernière, l’Espagnol galvaudait une première occasion en chipant le ballon dans les pieds de Lamine Yamal avant de trop croiser sa frappe (77e), mais se rachetait quelques minutes plus tard. Sur une inspiration géniale de Yamal, l’ancien de Valence déclenchait un appel, avant d’ajuster le portier sévillan d’un plat du pied (82e, 2-1). Mais ce n’était pas le clou du spectacle… Barcelone était finalement sanctionné de son laxisme et de son jeu par à-coups dans les derniers instants du match lorsque Diao égalisait d’un plat du pied, après un centre parfait de Ruibal (90+4e, 2-2), pour délivrer Benito-Villamarín. Au classement, les Catalans restent leaders avec 5 points d’avance sur le Real, qui présente deux matches en retard. Le Betis est 11e.