Nantes passe à l’attaque pour une jeune pépite du championnat algérien

Depuis que l’OGC Nice notamment à travers les excellentes prestations d’un Youcef Atal ou plus récemment d’un Hicham Boudaoui, s'ouvre au championnat algérien, d’autres clubs commencent à se pencher sur les jeunes talents locaux. C’est le cas de Nantes qui devrait mettre à l’essai dans les prochains jours Mohamed-Bachir Belloumi, jeune pépite du MC Oran.

Selon les informations du quotidien Compétition-DZ, le jeune espoir du football algérien et fils de l’ancien international Lakhdar Belloumi a reçu une invitation du FC Nantes afin de faciliter l’obtention d’un visa d’entrée sur le sol français. Le jeune ailier de 18 ans va s’entraîner avec un préparateur physique et doit être testé par les Canaris qui pourraient bien négocier un transfert par la suite. Outre le FC Nantes, le Paris FC, Saint-Etienne, Lorient et surtout Strasbourg s’intéressent également à lui.