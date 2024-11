Atlético : Diego Simeone voit grand pour le PSG

Dominé n’est pas gagné. Le Paris Saint-Germain l’a appris ce mercredi soir, à ses dépens, lors de sa cruelle défaite contre l’Atlético de Madrid (1-2) en Ligue des champions. Comme depuis le début de la saison, les Parisiens ont manqué de réalisme devant le but, tandis que les Colchoneros ont su marquer sur deux de leurs quatre tentatives durant cette rencontre. En conférence de presse d’après-match, Diego Simeone a avoué que son équipe avait été inférieure au PSG. Néanmoins, sa formation a de la réussite, ce qui lui avait manqué contre le LOSC (1-3), il y a deux semaines.

« J’avoue que nous venions pour rencontrer une équipe qui a déjà vécu des demi-finales et des finales de Ligue des champions, ces derniers temps. Et qui possède de très bons jeunes joueurs. Aujourd’hui, ils en avaient 6-7 qui avaient moins de 25 ans. Ils ont un avenir incroyable. Quant à nous, on avait beaucoup de joueurs absents en défense… Le match contre Lille, il y a deux semaines, nous avions eu 7-8 occasions de buts, mais nous n’avions pas réussi à les convertir. Au final, le football, c’est de la réussite. C’est très beau, le jeu collectif qui te permet d’attaquer de partout, mais c’est la précision qui te positionne à un endroit ou à un autre et qui te donne la victoire. Contre le LOSC, on n’a pas eu de réussite et on a perdu. Mais aujourd’hui, Paris a mieux joué, a dominé, mais nous avons eu cette réussite qu’il manquait contre Lille », a-t-il confié dans des propos retranscrits par RMC Sport.