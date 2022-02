Brest : le tacle appuyé de Michel Der Zakarian à sa direction

Michel Der Zakarian n'est pas réputé pour avoir sa langue dans sa poche. Ce vendredi, en conférence de presse, l'entraîneur du Stade Brestois 29 a glissé un petit tacle à sa direction en réponse à une question sur l'élimination de son équipe à Nantes (0-2) en Coupe de France le 28 janvier dernier. « Le problème, c’est que c’est toujours moi qui parle. Il faudrait que la direction le fasse aussi de temps en temps. Je pense que le club manque d’ambition. On n’est pas allé à Nantes pour gagner. La première faute, c’est la mienne. La deuxième, c’est les joueurs. La troisième, c’est la direction », a-t-il dans un premier temps lancé.

Puis, concernant le mercato hivernal réalisé par le club breton et notamment la vente de Romain Faivre à l'OL, MDZ a fait part de sa volonté d'avoir une profondeur de banc plus importante que celle dont il dispose actuellement. « Mais on va faire avec ce qu’on a », a poursuivi le technicien de 58 ans, ajoutant au passage que « Romain (Faivre), ce n’était pas prévu qu’il parte. C’est la volonté du président, c’est son choix, c’est lui le patron. » Le SB29, qui se déplace à Rennes dimanche (17 heures), pointe à la 13ème place de Ligue 1 après 22 journées.