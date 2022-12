Pelé répond à Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

«Pray for the King.» Voici le message publié, il y a quelques jours, par Kylian Mbappé pour apporter son soutien à la légende brésilienne, Pelé. Atteint d’un cancer du côlon depuis septembre 2021, l'ancienne star de Santos a, en effet, vu son état se dégrader ces dernières heures. Ce jeudi soir, le triple vainqueur de la Coupe du monde avec la Seleção lui a d'ailleurs répondu.

«Merci, Kylian Mbappé. Je suis content de te voir battre un autre de mes records dans cette Coupe, mon ami», a ainsi déclaré Pelé en référence au record de précocité battu par le Bondynois. Pour rappel, Mbappé détient désormais le record du nombre de buts inscrits dans un Mondial avant l'âge de 24 ans (9), devançant notamment le Brésilien, auteur de 7 buts à ce stade.

Thank you, @KMbappe. I'm happy to see you breaking another one of my records in this Cup, my friend! ❤️🙏🏾