Manchester United : Raphinha dans le viseur ?

Depuis deux saisons maintenant, Manchester United cherche à renforcer sa ligne d’attaque et notamment le poste d’ailier droit. Greenwood, James ou encore le très jeune Amad Diallo sont les seules options à ce jour. Les Red Devils cherchent un joueur plus confirmé capable de venir réellement apporter à l’attaque.

Selon les informations de Manchester Evening, les dirigeants mancuniens auraient ciblé un ancien coéquipier de Bruno Fernandes pour ce poste. Il s’agit de l’ancien Rennais Raphinha aujourd’hui à Leeds. L’attaquant brésilien de 24 ans brille cette saison sous les ordres de Marcelo Bielsa et plairait énormément à Manchester United et à… Bruno Fernandes qui avait déjà déclaré vouloir rejouer avec lui. « C'est un joueur avec lequel j'avais une alchimie différente des autres. Il m'a compris d'un seul coup d’œil. Il savait, d'après le mouvement de mon corps, où j'allais lui mettre la balle. Il me manque aussi parce qu'il a apporté de la joie dans le vestiaire » avait-il déclaré pour Record.