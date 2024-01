CAN 2023 : le bonheur de Hervé Renard après la cérémonie d’ouverture

Personnage majeur dans l’histoire récente du football africain après avoir dirigé les sélections nationales de la Zambie, de l’Angola, de la Côte d’Ivoire et du Maroc, l’entraîneur français, Hervé Renard, est de retour en Afrique pour célébrer cette nouvelle Coupe d’Afrique des Nations, qui s’ouvre ce samedi soir à Abidjan. Interrogé par beIN Sports, il n’a pas caché son bonheur de revenir dans un pays et un continent qu’il connait parfaitement. Pour rappel, l’actuel sélectionneur des Bleues a remporté le trophée, tant rêvé par des millions de supporters africains, à deux reprises en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d’Ivoire :

«C’est magnifique, je n’ai pas connu ce stade qui est tout nouveau. On a assisté une cérémonie d’ouverture magnifique à l’image de la Côte d’Ivoire. Cette Coupe d’Afrique sera un totale réussite et je leur souhaite d’aller le plus loin possible. Cela va être magique, on a pu le voir sur la route qui menait au stade. Ils attendaient le bus, ils restaient deux heures avant que le bus passe. Ca va être magique maintenant. Il faut souhaiter que la Côte d’Ivoire soit performante. Avec Jean-Louis Gasset je pense que tout va bien se passer, donc on croise les doigts pour eux. Et que la fête continue !»