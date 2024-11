Italie - France : les compositions probables

Dernier rassemblement de l’année pour l’équipe de France. Tenus en échec jeudi soir lors de la réception d’Israël (0-0), les hommes de Didier Deschamps se déplacent à Milan, ce soir, pour défier l’Italie dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de poule de Ligue des nations. Deuxièmes au coup d’envoi, les Bleus, déjà qualifiés pour les quarts de finale, sont d’ores et déjà condamnés à réaliser un petit exploit pour terminer en tête de leur groupe.

Une mission ardue, qui plus est face aux hommes de Luciano Spalletti, tombeurs de la Belgique (1-0) en milieu de semaine et solides leaders avec trois unités d’avance. Pour ce choc au sommet, la Nazionale devrait se présenter en 3-5-1-1, un système tactique efficient face aux Diables rouges. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma sera logiquement reconduit et protégé par une défense à trois composée d’Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno et Giovanni Di Lorenzo. Au milieu de terrain, Davide Frattesi et Sandro Tonali devraient quant à eux accompagner Manuel Locatelli.

Les Bleus avec Rabiot et Nkunku ?

Un trio qui sera soutenu par Federico Dimarco et Andrea Cambiaso dans des rôles de piston. Enfin, Nicolo Barella soutiendra lui Moise Kean, aligné à la pointe de l’attaque transalpine. De son côté, l’équipe de France, privée d’Eduardo Camavinga (suspendu) pour cette rencontre, devrait s’organiser en 4-3-3. Dernier rempart des Bleus, Mike Maignan est une nouvelle fois attendu dans les cages tricolores. Devant lui, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, William Saliba et Lucas Digne sont pressentis pour débuter.

Dans l’entrejeu, N’Golo Kanté et Warren Zaïre-Emery devraient débuter sur le banc. Adrien Rabiot et Manu Koné pourraient être alignés. Sur le front de l’attaque, Michael Olise devrait avoir une nouvelle occasion de briller sur le côté droit, malgré une prestation décevante contre Israël. Kingsley Coman, son coéquipier au Bayern Munich, est pressenti pour prendre la place de Bradley Barcola sur l’aile gauche. Enfin, Didier Deschamps envisagerait d’aligner un duo Marcus Thuram-Christopher Nkunku devant.