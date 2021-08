Equipe de France : Kylian Mbappé a demandé un entretien à Noël Le Graët après l'élimination face à la Suisse

La suite après cette publicité

C'est un joueur touché au plus profond de son âme qui a affronté le courroux des supporters français après l'élimination des Bleus face à la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro (3-3, 4-5 tab). Dernier tireur de la séance des penalties, Kylian Mbappé a précipité l'élimination des champions du monde en ratant sa tentative. Un loupé qui a inéluctablement provoqué les critiques des observateurs. Ces derniers n'ont pas manqué de souligner les prestations décevantes du buteur français pendant le championnat d'Europe des Nations.

Très affecté par la situation, le joueur du Paris Saint-Germain s'est senti extrêmement seul pendant les jours qui ont suivi l'élimination française. Un isolement qui a poussé le natif de Bondy à réclamer accompagné de sa mère Fayza Lamari, un entretien avec le président de la FFF Noël Le Graët. C'est le patron de l'instance lui-même qui a révélé cette information lors d'une interview accordée à Ouest-France ce vendredi.

Noël Le Graët a rassuré Mbappé

Propulsé sur le banc des accusés, Mbappé a très mal vécu le manque de soutien de sa fédération pendant cette période délicate. « Sa maman m’a demandé à être reçue avec lui après l’Euro. J’ai dit de façon très claire que j’acceptais de recevoir Kylian tout seul, car je ne reçois jamais les familles, ça c’est clair. J’ai donc vu Kylian en tête à tête à la FFF. Il m’a appelé, on a pris rendez-vous. C’est un garçon qui était contrarié par son penalty, sa performance et les critiques. Je lui ai remonté le moral car c’est un excellent joueur, un talent français extraordinaire qu’on ne peut pas juger sur un penalty raté. Les réseaux sociaux n’ont pas été tendres. Il était très contrarié, » a ainsi confié Le Graët. Ce dernier a donc tenté de recoller les morceaux et rassurer le champion du monde sur l'affection de la FFF à son égard.

Car le joueur parisien a sûrement vécu la première période délicate de sa jeune carrière. Et l'affronter seul a provoqué des dommages collatéraux à en croire les propos tenus par le président Le Graët. « Kylian avait besoin de ressentir notre soutien, de savoir qu’on le défendait, poursuit Le Graët. ​Je crois que c’est un garçon qui a besoin d’amour. Les réseaux sociaux, je ne les lis pas. Mais il paraît qu’il en a pris plein la tête pour plein de raisons: le penalty raté, sa couleur de peau… C’est vrai que je n’ai pas fait de communiqué, il aurait aimé que je le défende publiquement. On s’est vu dix minutes et je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui. Il y a longtemps que je le pense. C’est un garçon bien élevé que j’ai vu grandir. Aujourd’hui, ce n’est plus un gamin. Il n’a plus 18 ans mais bientôt 23. Il a une personnalité forte. C’est normal qu’on lui dise l’estime qu’on a pour lui. Je l’ai fait en face de lui. » Suffisant pour permettre à Kylian Mbappé de tutoyer à nouveau les sommets en équipe de France ? Premier élément de réponse le mercredi 1er septembre face à la Bosnie-Herzégovine, premier des trois matchs comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022...