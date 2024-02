Ligue Europa : le rouleau compresseur de Benfica ne fera aucun cadeau à Toulouse

Après une élimination en Coupe de France contre Rouen et une défaite au Trophée des Champions face au PSG, le Toulouse FC s’apprête à retrouver les chemins de sa quatrième compétition ce jeudi soir. Les Violets se déplacent sur la pelouse de l’Estádio da Luz à Lisbonne, pour y défier le Benfica en barrage aller de la Ligue Europa. Si le parcours européen du Téfécé est d’ores et déjà un succès avec cette qualification historique dans le groupe E composé de Liverpool, de l’Union saint-gilloise et du LASK, les Haut-Garonnais, qui se sont offerts un ticket doré pour les barrages, espèrent poursuivre ce rêve éveillé, alors qu’ils sont parvenus à battre les Reds (3-2) en phase de groupes, tout en terminant à la 2ème position. Mais la tâche ne s’annonce pas simple du tout contre le club portugais. En effet, les troupes de Roger Schmidt n’ont perdu que deux rencontres en compétitions nationales cette saison : face à Boavista lors de la 1ère journée de championnat puis contre Estoril Praia en demi-finales de la Coupe de la Ligue.

La suite après cette publicité

«Cela serait bénéfique pour Lisbonne, mais aussi pour le match suivant à Monaco… Quand vous gagnez, tout est bien mieux. Il faut y aller match par match, étape par étape. Nous aurons beaucoup de matches dans la deuxième partie de la saison. On va tout faire pour continuer sur cette lancée. Honnêtement, nous ne parlons pas encore de Lisbonne. Nous sommes concentrés à 100% sur Nantes. C’est le plus important. Lundi, il sera temps de parler et de penser à Lisbonne», avait déclaré l’entraîneur espagnol des Violets, Carles Martinez Novell, en conférence de presse avant la rencontre face au FC Nantes, qui s’est soldée par une défaite toulousaine à domicile (1-2). Voilà qui ne laisse présager rien de bon pour ce choc européen jeudi soir. En plus d’être dans une forme inconstante, pour ne pas dire profondément négative avec deux défaites sur les trois derniers matchs Ligue 1, Toulouse va faire face à l’une des équipes les plus en forme d’Europe. Le Benfica Lisbonne s’avance en ultra favori, bien déterminé à envoyer un message après une campagne européenne totalement ratée en septembre dernier, dans le groupe D de la Ligue des Champions (Inter, Salzbourg, Real Sociedad).

À lire

Ligue Europa : à quoi doit s’attendre Lens contre Fribourg ?

Réparer l’humiliation de la Ligue des Champions…

Arthur Cabral, Angel Di Maria, Casper Tengstedt, Rafa, Marcos Leonardo… Les forces offensives du Benfica ont de quoi effrayer les Toulousains. En effet, les joueurs de Roger Schmidt possèdent la deuxième meilleure attaque du Portugal avec 46 buts inscrits. Et les récents matchs disputés par les Águias en sont la parfaite illustration. Sur les dernières semaines, Benfica a activé son mode réalisme et efficacité devant les cages. Ils ont notamment passé trois buts à Braga en 8e de finale de la Coupe du Portugal (3-2), mais aussi en championnat contre Gil Vicente (3-0), puis quatre buts à Rio Ave (4-1) et à l’Estrela da Amadora (4-1) : «Il est très difficile de dire quel est le moment clé ou le mois clé. Cela n’a pas beaucoup de sens d’y penser, car chaque match est important, chaque match est un jeu clé. Nous devons nous concentrer sur ce calendrier chargé et sur le prochain match. Nous devons toujours analyser et réfléchir à l’approche du prochain match. Pour moi, le plus important est d’être concentré sur le match. Bien sûr, nous savons qu’ensuite nous devrons jouer dimanche, puis encore contre Toulouse, etc. Nous devons être compétitifs, et dans ce domaine compétition, en phase à élimination directe, nous ne pouvons pas faire d’erreurs, car nous ne pouvons pas récupérer comme en phase de groupes. Nous voulons bien jouer demain», a expliqué Roger Schmidt en conférence de presse mercredi.

La suite après cette publicité

En plus d’une efficacité maximale, Roger Schmidt possède à sa disposition plusieurs profils très variés, ce qui lui permet de s’adapter à tout type de rencontre avec son 4-2-3-1 et des variantes en 3-4-3 ou parfois 4-4-2 (bien que plus rare) : «Nous devons toujours trouver la meilleure approche, nous jouerons comme toujours avec un attaquant central, à Guimarães c’était comme ça, mais avec un type de joueur différent. La question est toujours de savoir de quoi nous avons besoin sur le terrain, nous jouons généralement avec Cabral, Marcos Leonardo ou Tengstedt, mais parfois un autre type d’approche a du sens. Nous jouons à domicile et nous utiliserons cet avantage, nous voulons gagner et nous jouerons un football offensif. Je ne vais pas annoncer le onze, mais marquer est un des objectifs, il faut trouver le bon choix. Parfois, c’est bien d’avoir de bons joueurs sur le banc pour marquer des buts décisifs comme Arthur l’a fait dimanche. Il n’a pas joué au début, c’est peut-être pour ça qu’il a marqué deux minutes avant la fin, on retrouvera de la bonne humeur pour demain et je suis très content parce que nos attaquants marquent des buts. Pas seulement Arthur ou Rafa, mais nous marquons beaucoup de buts, nous avons été imprévisibles dans nos moments d’attaque et c’est très important», a également assuré l’entraîneur.

L’attaque est donc clairement le point fort de cette équipe lisboète. Mais attention à ne pas sous-estimer la solidité défensive. Sur ce point, Roger Schmidt peut compter sur la pépite Antonio Silva (20 ans), qui met déjà l’Europe à genoux. Avec 14 buts encaissés en Liga Portugal, les Águias peuvent se vanter d’avoir tout simplement la meilleure défense du pays. Sans oublier les autres rocs comme Morato, un autre défenseur qui continue d’attirer les projecteurs. Le vétéran et capitaine Nicolas Otamendi joue un rôle prépondérant, notamment en compétitions européennes. Maintenant qu’ils ont été rebasculés en C3, les troupes de Benfica peuvent rêver grand et cela passera par un sérieux et une domination contre Toulouse. Roger Schmidt veut éviter le piège : «Gagner la Ligue Europa ? Notre ambition est de gagner demain (aujourd’hui, ndlr). C’est le football international, il faut toujours respecter l’adversaire, il faut croire en nous. Toulouse a déjà montré en phase de groupes qu’ils avaient un visage différent en Ligue Europa, ils sont très réguliers, ils n’ont souvent perdu qu’un seul match en groupe, en championnat de France ils ont des hauts et des bas, mais parfois ils ont du bon résultats contre des adversaires forts. Nous nous attendons à un match difficile, nous voulons un bon résultat dès le premier match», a conclu l’entraîneur allemand. En tout cas, les Violets feront le maximum pour résister dans cette phase aller au Portugal avec qui sait, une belle surprise à la clef au match retour en Haute-Garonne.