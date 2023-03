L’hommage poignant de Didier Deschamps pour Claude Simonet

La suite après cette publicité

Alors que la Fédération Française de Football a annoncé le décès de son ancien président Claude Simonet, qui avait dirigé la FFF entre 1994 et 2005, Didier Deschamps a tenu à réagir dans la foulée pour rendre hommage à un dirigeant qui aura marqué l’Equipe de France. «Avec la disparition de Claude Simonet, le football français perd un dirigeant qui a marqué l’histoire de notre sport puisqu’il était notre Président lorsque nous avons eu le bonheur de remporter la Coupe du monde en 1998 puis l’Euro 2000» a notamment confié le sélectionneur des Bleus.

Didier Deschamps est ensuite revenu sur les moments partagés avec l’ancien patron de la haute instance du football français. «Claude Simonet, qui a également été joueur et dirigeant dans mon premier club, le FC Nantes, était un homme attachant. En accordant sa confiance à Aimé Jacquet, il a ramené l’Équipe de France sur le chemin de la réussite. Je garderai de lui des images fortes, de bonheur intense. Je veux témoigner à sa famille et à ses proches toute mon affection et leur présenter mes condoléances sincères et attristées» a conclu le technicien tricolore. Un bel hommage alors que la FFF est plus que jamais dans la tourmente après l’affaire Noël Le Graët, marquée par sa démission.

