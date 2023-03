L’ancien président de la FFF Claude Simonet est décédé

La Fédération Française de Football est en deuil. Elle vient d’informer de la mort de son ancien président Claude Simonet, décédé à 92 ans dans la nuit de mardi à mercredi. Il avait dirigé la FFF de 1994 à 2005, soit durant la première victoire tricolore en Coupe du Monde.

Ancien gardien de but amateur, le dirigeant a même porté les couleurs du FC Nantes dans les années 50. Si son règne sur la FFF coïncide avec de grandes heures du foot français, la fin de son mandat avait été plus chaotique entre un Mondial 2022 raté et quelques affaires qui lui ont valu une condamnation en 2007 à six mois de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Paris.

