L’Eintracht Francfort pense à Kalimuendo pour remplacer Marmoush

Homme fort de l’Eintracth Francfort, Omar Marmoush (25 ans) impressionne. L’attaquant égyptien explose totalement cette saison avec 18 buts et 12 offrandes en 23 matches. Sur une dynamique folle, il est évidemment candidat à un départ cet été et son club a déjà commencé à travailler sur son possible successeur.

Selon Bild, l’Eintracht Francfort a ciblé plusieurs joueurs dont l’attaquant de Mayence Jonathan Burkhardt mais aussi un buteur tricolore. Il s’agit du Rennais Arnaud Kalimuendo. Le joueur de 22 ans connaît un début de saison mitigé comme son club (6 buts en 14 matches).