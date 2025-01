Le groupe du PSG pour le déplacement à Lens sans Achraf Hakimi

Quelques jours à peine après le difficile succès à Clermont contre Espaly (N3), le PSG se rend dans l’enfer du Nord pour défier le RC Lens pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Malgré des prestations compliquées, les jeunes Axel Tape et Yoram Zagué sont de nouveau dans le groupe, au même titre que Presnel Kimpembe, qui n’a pas joué de match officiel depuis le mois de février 2023, et un déplacement à Marseille.

A noter quatre absences majeures, la première d’Ousmane Dembélé. L’international français manquera une deuxième rencontre de rang, lui qui est malade. La deuxième, c’est celle de Kvicha Kvaratskhelia. L’ailier géorgien, officiellement parisien seulement depuis hier, ne découvrira pas la Ligue 1 à Bollaert-Delelis. Enfin, Marquinhos et Achraf Hakimi ne sont pas là non plus. En cas de succès, le PSG pourrait frapper fort et laisser provisoirement Marseille à dix points au classement.

