Les compositions de Juventus - FC Barcelone sont tombées

La deuxième journée de la Ligue des Champions nous offre un choc entre d'un côté la Juventus et de l'autre le FC Barcelone. A domicile, les Turinois s'organisent dans un 3-5-2 avec Wojciech Szczesny comme dernier rempart. Merih Demiral, Leonardo Bonucci et Danilo forment la défense tandis que Juan Cuadrado et Federico Chiesa évoluent en tant que pistons. Rodrigo Bentancur et Adrien Rabiot se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Dejan Kulusevski et Alvaro Morata sont associés en attaque avec Paulo Dybala un cran plus bas. Cristiano Ronaldo est absent compte tenu de sa positivité au Covid-19.

La suite après cette publicité

De son côté, le FC Barcelone s'articule dans un 4-2-3-1 avec Neto comme gardien. Sergi Roberto, Ronald Araujo, Clément Lenglet et Jordi Alba composent la défense. Frenkie de Jong et Miralem Pjanic assurent le double pivot. Enfin, Antoine Griezmann est soutenu en attaque par Ousmane Dembélé, Lionel Messi et Pedri.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Juventus : Szczesny - Demiral, Bonucci, Danilo - Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa - Dybala - Kulusevski , Morata

FC Barcelone : Neto - Roberto, Araujo, Lenglet, Alba - Pjanic, De Jong - Dembélé, Messi, Pedri - Griezmann