OM : Gennaro Gattuso se lâche sur son vestiaire

Hier soir, l’Olympique de Marseille était en déplacement en Grèce pour affronter l’AEK Athènes lors de la quatrième journée de la Ligue Europa. Les Phocéens se sont imposés 2 à 0 et ont fait un pas important vers la qualification. Après la rencontre, Gennaro Gattuso s’est exprimé au sujet de ses joueurs au micro de RMC Sport.

La suite après cette publicité

«Je suis très content de ce vestiaire, je vais le dire un peu vulgairement: c’est un vestiaire de puta madre (un pu… de bon vestiaire, ndlr). Avec des joueurs qui se donnent toujours à fond et qui ont un très bon état d’esprit même dans une période difficile où on a perdu des joueurs très importants. C’est une équipe qui travaille avec le cœur et pour moi c’est fondamental, je suis très fier d’eux.»