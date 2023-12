Un tournoi inattendu verra le jour en Algérie en 2024

L’Algérie est en passe d’accueillir sur ses terres une compétition inattendue. Ce mercredi, Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football (FAF) a confirmé la création d’un tournoi réunissant quatre issues de trois continents différents : Algérie et Afrique du Sud (Afrique), Albanie (Europe) et Bolivie (Amérique du Sud). Une annonce qui intervient quelques jours après la rencontre au sommet entre le patron de la FAF et son homologue bolivien à Djeddah, lieu où s’est déroulé la finale de la Coupe du monde des clubs comme le relaye L’Equipe.

Lors d’un entretien à l’Agence de presse algérienne, Walid Sadi a dévoilé les premiers contours du format de ce tournoi international amical. «Ce tournoi se jouera entre 4 nations. Chaque nation jouera au moins deux matchs. Avant le début de ce tournoi, il sera question de procéder à un tirage au sort pour désigner les deux demi-finales qui vont se jouer aux stades de Miloud Hadefi d’Oran et du 19 mai 1956 d’Annaba, alors que la finale aura lieu au stade Nelson-Mandela de Baraki. Les deux qualifiés joueront la finale tandis que les deux autres se disputeront la troisième place», a précisé le patron de l’instance algérienne avant d’ajouter que cette compétition sera organisée sous l’égide de la FIFA et en «présence de ses membres importants tels que Gianni Infantino». Si les dates restent à définir, l’événement sportif devrait voir le jour après la CAN et avant le mois de juin, période au cours de laquelle l’Algérie sera exemptée de matchs officiels.