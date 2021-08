Le président de Santos fait le point dans le dossier Kaio Jorge

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, la Juventus est en train de négocier la venue de Kaio Jorge. En fin de contrat en décembre, le jeune brésilien pourrait rejoindre la Vieille Dame libre mais cette dernière ne souhaite pas attendre, quitte à verser une indemnité de transfert à Santos. Le club brésilien réclamerait d'ailleurs 4 M€, quand les Bianconeri n'en proposent pour le moment que 2 de moins.

Sur une radio locale, Estadio97, le président de Santos a fait le point sur la situation. «Nous négocions avec la Juve pour Kaio. Il n'a pas encore été décidé s'il sera immédiatement vendu ou s'il partira en janvier après la fin de son du contrat. Ce n'est pas vrai qu'on vend mal, on n'a pas voulu "donner" Kaio mais on est obligé de s'arranger à cause de son contrat», précise Andres Rueda.