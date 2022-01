Rennes va blinder sa pépite Loum Tchaouna

Déjà sous contrat jusqu'en juin 2024, la pépite du Stade Rennais Loum Tchaouna (18 ans) va prolonger d'une saison supplémentaire son bail en Bretagne comme nous l'a confié une source interne du club breton.

Une excellente nouvelle pour le club breton d'autant plus que l'attaquant gaucher, natif de N'Djamena (Tchad), a déjà fait 5 apparitions toutes compétitions confondues avec Rennes depuis le début de la saison. Ce cadre de l'équipe de France U19, auteur déjà de 8 apparitions avec l'équipe professionnelle, va donc pouvoir continuer sa progression avec les Rouge et Noir. Pour le plus grand bonheur des supporters du Roazhon Park.