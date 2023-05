PSV : les raisons du départ surprise de Ruud van Nistelrooy

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée un peu après 13h. Après une petite saison aux commandes de l’équipe première du PSV, Ruud van Nistelrooy quitte immédiatement le club néerlandais. À une journée de la fin du championnat, l’ancienne gloire du PSV et de Manchester United laisse son écurie à la deuxième place du classement d’Eredivisie, à dix points du champion Feyenoord et avec trois longueurs d’avance sur l’Ajax Amsterdam. Nommé en 2022 suite au départ de l’Allemand Roger Schmidt au Benfica, RVN n’aura donc pas fait long feu. Son assistant Fred Rutten assurera l’intérim le week-end prochain contre l’AZ Alkmaar.

«Van Nistelrooy a déclaré ce matin qu’à son avis, il n’y avait pas assez de soutien et d’appui au sein du club pour continuer plus longtemps. Il l’a également expliqué au groupe de joueurs et au personnel immédiatement après le match. Dimanche prochain, Fred Rutten reprendra temporairement son rôle d’entraîneur principal à la demande du conseil d’administration. Le PSV regrette la décision de Van Nistelrooy et lui est reconnaissant d’avoir remporté le Johan Cruijff Schaal et le TOTO KNVB Beker cette saison et espère terminer l’année footballistique à la deuxième place», indiquait le communiqué publié par le club batave. Depuis, face à ce coup de tonnerre, les réactions se succèdent. Et de manière générale, l’opinion regrette cette fin amère entre Van Nistelrooy et son club de cœur. Du côté des joueurs, c’est plus ou moins pareil. Arrivé l’été dernier au PSV en provenance du PSG, Xavi Simons n’a pas hésité à témoigner son affection à son désormais ex-entraîneur. « Merci d’avoir fait de moi un meilleur joueur et m’avoir aidé à réaliser l’un de mes rêves d’atteindre l’équipe nationale. Reconnaissant pour toujours. Bonne chance pour la suite coach », a-t-il posté sur son compte Instagram.

Mais attention, car ces remerciements pourraient n’être qu’un discours de façade. Nous y reviendrons. NOS révèle que Ruud van Nistelrooy s’est entretenu mardi avec ses dirigeants afin de faire le point sur son cas. Il aurait alors été décidé de se revoir à l’issue de la saison. Mais ce mercredi matin, changement de ton. Van Nistelrooy a annoncé au club son choix de plier bagage. Mais pour quelle raison ? Concrètement, outre certains épisodes douloureux du mercato (des départs non voulus comme celui de Cody Gakpo, ndlr), le technicien ne se sentait plus soutenu. Au sein du club, l’élimination en barrages de la Ligue des Champions face aux Rangers est mal passée. Tout comme les défaites face à Cambuur et Groningen, les deux cancres d’Eredivisie. Un constat qui peut paraître assez dur, d’autant que le PSV est bien parti pour finir deuxième et priver l’Ajax de Ligue des Champions. Sans oublier sa victoire en coupe des Pays-Bas, toujours face au rival ajacide. Mais ce n’est pas tout.

Van Nistelrooy avait également des rapports compliqués avec deux de ses adjoints, Fred Rutten et André Ooijer. Des accusations auxquelles RVN avait répondu à sa façon. « Je pense que cette histoire est montée en épingle. La température dans la salle est de 18 degrés. Bien sûr, elle monte parfois au point d’ébullition, parce que vous êtes occupé par quelque chose, mais extérieurement, nous sommes unis. » Il n’empêche que les joueurs du PSV seraient touchés par le départ imminent d’Ooijer et espèrent que Rutten ne s’en ira pas. Enfin, et c’est là où l’on retrouver notre ami Xavi Simons, RVN aurait surtout été lâché par un groupe de joueurs cadres. Le Telegraaf a en effet révélé que six joueurs, dont Xavi Simons et Luuk de Jong, sont allés se plaindre de leur entraîneur à leur direction (au directeur général Marcel Brands et au directeur technique Earnest Stewart). Concrètement, ils se sont plaints de certains choix tactiques et de la relation tendue entre leur coach et le staff technique. Et sans surprise, ce qui devait arriver arriva. Van Nistelrooy n’a pas manqué une lettre de l’article du Telegraaf. Face à cette impasse avec ses joueurs et ses dirigeants, l’entraîneur de 46 ans a donc préféré partir de lui-même.