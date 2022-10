Getafe-Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid affronte Getafe au Coliseum Alfonso Pérez, à 21h, pour le compte de la 8e journée de la Liga, un match en direct commenté sur notre site. Après leur match nul contre Osasuna (1-1), les hommes de Carlo Ancelotti, privés de Thibaut Courtois et de Karim Benzema, doivent impérativement reprendre leur marche en avant pour prendre des points dans leur lutte à distance pour le titre avec le FC Barcelone.

Pour ce faire, le technicien italien a aligné une attaque Valverde, Rodrygo, Vinicius. Il a également fait tourner en laissant Mendy sur le banc et en mettant Camavinga titulaire à la place de Kroos pour former un trio avec Modric et Tchouaméni.

Les compositions d'équipes :

Getafe : Soria - Djené, Duarte, Suarez, Mitrovic, Angileri - Milla, Algobia, Aleña - Mayoral, Unal

Real Madrid : Lunin – Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba – Modric, Tchouaméni, Camavinga - Valverde, Rodrygo, Vinicius