Euro : la liste élargie des Pays-Bas dévoilée

À quelques semaines à peine du début de l’Euro 2020, les nombreuses nations européennes commencent à dévoiler leur première liste élargie. Après la Russie, c’est au tour des Pays-Bas de dévoiler le nom des 34 joueurs convoqués par Frank de Boer.

La suite après cette publicité

Deux nouveaux joueurs font leur apparition : Jurrien Timber, le défenseur de 18 ans de l’Ajax ainsi que Cody Gakpo, attaquant du PSV Eindhoven de 22 ans. À noter également les retours de Rick Karsdorp et d'Anwar El Ghazi chez les Oranjes, et l'absence de Virgil Van Dijk, qui a officiellement déclaré forfait hier.

Bizot, Cillessen, Krul, Stekelenburg ; Van Aanholt, Aké, Blind, Dumfries, Hateboer, Karsdorp, De Ligt, St Juste, Tete, Timber, Veltman, De Vrij, Wijndal ; Van de Beek, Gravenberch, Frenkie de Jong, Klaassen, Koopmeiners, De Roon, Vilhena, Wijnaldum ; Berghuis, Bergwijn, El Ghazi, Gakpo, Luuk de Jong, Malen, Memphis, Promes, Weghorst

🆕 Timber & Gakpo

🔙 Karsdorp & El Ghazi



This is the provisional squad for #EURO2020!



ℹ️ https://t.co/siOfazabtE. pic.twitter.com/c1JdsE6z9V