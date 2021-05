Pays-Bas : Virgil van Dijk confirme qu’il ne participera pas à l’Euro

Blessé depuis le mois d’octobre dernier, Virgil van Dijk a confirmé au travers d’une interview pour le site officiel de Liverpool qu’il ne disputera pas l’Euro avec les Pays-Bas cet été. Touché aux ligaments croisés, le défenseur des Reds a confié vouloir se concentrer sur la prochaine saison avec le club anglais, en espérant pouvoir participer à la pré-saison avec ses coéquipiers.

« J'ai pris une décision que je devais prendre : est-ce que je participerais à l'Euro, oui ou non ? Avec tout ce qui se passe, j'ai le sentiment que physiquement, c'est la bonne décision de ne pas aller à l’Euro et d'entamer ma dernière phase de rééducation pendant l'intersaison. Je vais donc me concentrer sur la pré-saison avec le club et c'est un objectif réaliste, donc j'ai hâte d'y être. Je suis évidemment très déçu de manquer l'Euro, de manquer le Championnat d'Europe et d'y mener mon propre pays, mais les choses se sont passées comme elles se sont passées et je dois l'accepter - nous devons tous l'accepter. Je pense que la décision de ne pas y aller est la bonne dans le grand schéma des choses. C'est difficile, mais je suis en paix avec ça. »