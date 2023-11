Lionel Messi met ses maillots du Mondial aux enchères

Six maillots de Lionel Messi vont être mis aux enchères le mois prochain. Il s’agit de maillots portés par le numéro 10 argentin durant la dernière Coupe du Monde. Parmi eux, celui porté lors de la finale mythique face à l’équipe de France. Ils seront visibles au siège de Sotheby’s à New York pendant les enchères, entre le 30 novembre et le 14 décembre. Bien entendu, une partie des bénéfices sera reversée à une œuvre caritative, l’UNICAS Project.

Cette vente aux enchères battra-t-elle des records ? Rappelons que le record actuel concerne la vente du maillot de Michael Jordan lors de la finale de la NBA 1998, vendu à 10,1 millions d’euros en septembre 2022. Le record précédent était détenu par le maillot de Diego Maradona, lors du quart de finale contre l’Angleterre en 1986, avec lequel il a exécuté la fameuse "main de Dieu", pour un montant de 8,8 d’euros.