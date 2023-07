Montpellier : le coup de gueule de Michel Der Zakarian sur la CAN

C’est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Avec les conditions climatiques défavorables dans bons nombres de pays en Afrique, la CAN se déroule souvent en janvier, en plein milieu de la saison. Si la CAF a décidé officiellement d’organiser la compétition l’été, la réalité a vite rattrapé l’instance du football africain. La prochaine CAN se déroulera en Côte d’Ivoire en janvier en raison des fortes pluies au pays lors de la période juin-juillet. Un calendrier qui n’arrange pas les clubs.

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce jeudi, le coach de Montpellier Michel Der Zakarian a passé un coup de gueule en demandant à ce que la CAN soit fixée en juillet une bonne fois pour toute. « Bien sûr qu’on en parle avec le président, on en a discuté tout à l’heure avec Laurent (Nicollin, ndlr). C’est un problème, pas que pour nous, mais pour beaucoup d’équipes. Cette CAN, ils devraient la mettre l’été, comme tout le monde, et personne ne serait emmerdé »

À lire

Quel mercato attendu pour le Montpellier HSC ?