Sergio Ramos quitte le Séville FC

Revenu en Espagne après une courte pige en France du côté du Paris Saint-Germain, l’international espagnol a joué les premiers rôles avec le Séville FC et a effectué 37 apparitions (7 buts), toutes compétitions confondues. Cependant, son contrat avec la formation andalouse arrivait à son terme à la fin du mois du juin, alors que le joueur de 38 ans est courtisé par de nombreuses équipes exotiques et notamment par un club de Major League Soccer, San Diego, prêt à lui offrir un contrat en or.

Ce lundi, le Séville FC a confirmé la tendance en annonçant que «Sergio Ramos a informé le Séville FC qu’il ne resterait pas au club de Nervión la saison prochaine, après avoir réalisé son rêve de retourner dans le club où il s’est développé en tant que joueur et où il a obtenu le statut d’international senior. Le Sevilla FC souhaite remercier Sergio Ramos pour son engagement, son leadership et son dévouement cette saison, et lui souhaite bonne chance pour son prochain défi professionnel».