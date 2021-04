Villarreal dans la course pour Aissa Mandi ?

Depuis plus d’un an maintenant, le Betis Séville tente de prolonger le contrat d’Aissa Mandi. Libre en fin de saison, l’international algérien n’est pas tombé d’accord et va donc vraisemblablement quitter le club cet été. Et il ne manque pas de prétendants.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Estadio Deportivo, même si l’Inter Milan semble toujours être le mieux placé pour récupérer le défenseur de 29 ans, Villarreal est aussi rentré dans la course cette semaine. Le Sous-Marin jaune, qui ne compte pas lever l’option d’achat de Juan Foyth, apprécierait le profil de l’ancien défenseur rémois capable de jouer à droite et dans l'axe de la défense et surtout peu coûteux. Reste à savoir quelle destination choisira Aissa Mandi.